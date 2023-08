Une dotation financière de 406 millions de dinars a été allouée, au titre de l’exercice 2023, pour la réalisation d’un centre d’enfouissement technique (CET) dans la daïra de Kaïs (Khenchela), a fait savoir lundi le directeur de wilaya de l’environnement, Abdelkrim Dernouni.

Cet équipement sera constitué, notamment, de casiers d’enfouissement, d’une station de traitement des lixiviats (liquides émanant des déchets) et d’un poste de tri, en plus d’un pont-bascule, d’un espace de service comprenant un siège pour l’administration, un centre de contrôle, une aire de stationnement et d’un forage doté d’un réservoir et ses équipements, a indiqué ce responsable. Le CET de la daïra de Kaïs sera opérationnel au bout d’un délai contractuel n’excédant pas neuf (9) moi, a souligné M. Dernouni, précisant que les travaux de réalisation de cet équipement seront entamés "au cours du troisième trimestre de 2023".

Ce CET, destiné à traiter les déchets provenant des communes de Kaïs, de Remila et de Taouzianet, contribuera à atténuer la pression exercée sur le centre d’enfouissement de la commune de Baghaï, et générera des richesses, dès lors que les déchets y seront recyclés, a encore indiqué le directeur de l’environnement.

Il a également rappelé que dans le cadre du programme complémentaire de développement décidé par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune au profit de la wilaya de Khenchela, que d’autres projets liés au secteur de l’environnement ont été lancés.

Il a cité, à ce propos, l’extension du CET de Baghaï, avec réalisation d’un centre de tri, la réalisation d’une plateforme de compostage inter communale et l’acquisition de bennes à ordures dotées d’un système de tri sélectif.

Tous ces équipements permettront également d’éliminer les décharges sauvages qui subsistent dans les 21 communes de la wilaya de Khenchela, a conclu le même responsable.