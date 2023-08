Cinq (05) pièces archéologiques, dont quatre fusils longs et un pistolet, datant des 17e et 18e siècles ont été saisis par la brigade de protection des biens culturels relevant de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya de Tipaza, a indiqué lundi un communiqué des services de la GN.

Agissant sur la base d'informations faisant état de vente d'objets d'art dans un magasin, situé à la Rue des Ruines Romaines (Commune de Tipaza), la brigade de protection des biens culturels de la GN s'est déplacée sur les lieux pour perquisition, précise la même source ajoutant que la propriétaire du magasin, une octogénaire, n'avait aucun document justifiant la détention de ces pièces.

Suite à cette opération, 07 pièces (05 fusils et deux pistolets) ont été saisies. L'expertise scientifique réalisée sur ces pièces par l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC-GN) de Bouchaoui, a fait ressortir que 5 d'entre elles étaient des pièces archéologiques authentiques (quatre fusils à silex et à chenapan et un pistolet) datant des 17e et 18e siècles.

La concernée a été présentée devant les juridictions compétentes, pour vente et dissimulation d'objets issus de fouilles ou de découvertes fortuites, et trafic d'armes de huitième catégorie sans autorisation légale, selon la même source.