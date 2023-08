Dix points de vente directe des céréales et légumes secs seront ouverts dans la wilaya de Jijel "avant la prochaine rentrée sociale", a-t-on appris lundi du directeur de l’Union régionale des coopératives agricoles, Abdelghani Boubaa. "Les services de l’Union œuvrent en coordination avec les assemblées populaires communales (APC) à porter à 17 le nombre de points de vente directe avant la prochaine rentrée", a indiqué son responsable.

Quatre (4) points seront ainsi ouverts avant la fin de la semaine en cours ou au plus tard au début de la semaine prochaine dans les communes d’Ouled Yahia Khedrouche, Emir Abdelkader, El-Kennar Nechfi et Ziama Mansouriah, a-t-il précisé. Six (6) autres points seront ensuite ouverts avant la prochaine rentrée à Settara, Sidi Maârouf, El Aouana, Chekfa, Boudriaa Ben Yadjis et Djimla, a-t-il ajouté.

Sept points de vente assurent actuellement la vente directe "à prix compétitifs" des céréales et légumes secs à Jijel, Taher, El Milia, El Ancer, Kaous, Texenna et Djemaa Béni Habibi. Les points de vente directe producteur-consommateur visent à réguler et organiser le marché de ces produits et à les rendre accessibles à des prix compatibles avec le pouvoir d’achat du citoyen, a indiqué M. Boubaa.

Des caravanes se rendront une fois par semaine aux communes ne disposant pas de points de vente directe pour y assurer la vente des céréales et légumes secs aux citoyens, a souligné le directeur de l'Union régionale des coopératives agricoles.