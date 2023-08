Les visites d'évaluation des villages participant à la 10e édition du concours Rabah Aissat du village le plus propre, ont été entamées par l'Assemblée populaire de wilaya (APW),

a-t-on appris lundi auprès de cette institution élue, organisatrice de la compétition

visant la protection de l'environnement.

La commission d'évaluation composée de membres de la commission santé, hygiène et environnement (CSHE) de l’APW et de représentants de certaines directions et institutions dont l'environnement, les forêts, l'université, la santé, la culture et le tourisme, qui a donné le coup d'envoi de ces visites hier, dimanche, s'est rendue dans quatre villages de la commune de Tirmitine, a indiqué à l'APS le président de la CSHE, Hachimi Radjef.

Les quatre villages inspectés participent dans le cadre du super concours qui met en compétition 10 villages déjà primés lors des précédentes éditions du concours pour en récompenser trois, selon le même responsable qui a fait savoir que les membres de la commission se sont rendus, lundi, au deuxième jour des visites d'inspection, dans trois villages de la commune de Mkira et un village de Tizi Gheniff. L'APW a tracé un programme de sorties quotidiennes qui s'étalera du 13 août au 14 septembre prochain, a indiqué M. Radjef qui a rappelé que 79 villages participent à cette compétition écologique.

Parmi les candidats au prix du village le plus propre, 53 villages participent au concours normal, alors que les 26 restants sont concernés par le super concours, a-t-il précisé.

Pour rappel, les participants sont notés selon des critères écologiques constituant une grille d'évaluation.

Il s'agit notamment de l'entretien des espaces publics abreuvoirs et fontaine, la mise en place du tri des déchets et du compostage et la création d'espaces verts.