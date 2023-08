L'entraîneur de l'USM Alger Abdelhak Benchikha s'est montré satisfait du stage effectué à Alger, en attendant les choses sérieuses qui débuteront cette semaine avec la période précompétitive prévue à Tabarka en Tunisie.

"Nous avons effectué une semaine de préparation, marquée par des testsmédicaux, et un travail technico-tactique. Cette période a permis aux nouveaux joueurs de se fondre dans l'ambiance de l'équipe et surtout connaître les habitudes quotidiennes sur et en dehors du terrain.

Nous avons bien travaillé l'aspect physique, ça s'est bien passé, on n'a pas de blessés, ce qui est le plus important", a affirmé le coach usmiste lundi à la page officielle Facebook de l'USMA. Les coéquipiers de Saâdi Redouani ont entamé mardi un stage bloqué à Alger, après avoir repris les entraînements au stade Omar-Hamadi (ex-Bologhine), en présence de l'ensemble des joueurs. "Tout marche comme prévu, nous sommes en train de monter crescendo dans notre préparation.

Il nous reste un stage à effectuer à Tabarka avec au menu trois matchs amicaux à disputer, après quoi, nous allons entamer la période précompétitive", a-t-il ajouté. Sur le plan du recrutement, l'USMA a assuré jusque-là l'arrivée de dix nouvelles recrues : le gardien Kamel Soufi (MC Oran), Nabil Lamara (Club Africain/ Tunisie), Juba Chirani (Olympique Akbou), Nour El Islam Fettouhi (ASO Chlef), Sekou Kounate (Stade malien), Omar Embarek (MC El-Bayadh), Mohamed Amine Bouziane (US Monastir/ Tunisie), Hocine Dehiri (Prêt/ Paradou AC), Oussama Berkat (NA Husseïn-Dey), et Kheireddine Toual (CR Belouizdad).

Côté départs, les deux internationaux : le défenseur Haitham Loucif et l'attaquant Aymen Mahious, ont décidé d'aller monnayer leur talent en Europe en optant pour le club suisse Yverdon-Sport FC (Div.1), alors que le milieu offensif Abderrahmane Meziane a rejoint le quadruple champion d'Algérie le CR Belouizdad. Les "Rouge et Noir" entameront la nouvelle saison en disputant la Supercoupe d'Afrique face aux Egyptiens d'Al-Ahly SC. Le match devrait se jouer le vendredi 15 septembre en Arabie saoudite.

Le vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine de la CAF a bouclé la saison 2022-2023 à la 11e place, en compagnie du NC Magra et de l'US Biskra, avec 40 points chacun.