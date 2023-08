Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mokhtar Didouche, a annoncé, dimanche depuis la wilaya d’El Tarf où il a effectué une visite de travail, la levée des entraves sur 71 projets d’investissement touristique à travers le pays.

Le ministre, accompagné du wali d’El Tarf, Harfouche Benarar, a souligné, lors de l’inspection des travaux d’aménagement de la zone d’expansion touristique Messida (commune de Souarakh), qu’en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ordonnant le suivi et le traitement des projets d’investissement en suspens dans le secteur du tourisme, les entraves ont été levées, libérant ainsi 71 projets touristiques dans 58 wilayas.

Après avoir salué le rôle des walis de la République dans l’accompagnement des investisseurs dans le domaine du tourisme, permettant de lever les obstacles à l’effet de concrétiser les projets, le ministre a souligné que ces projets contribueront, à terme, à pallier le déficit en équipements touristiques, à renforcer les wilayas au moyen de 8.000 lits supplémentaires et à créer plus de 12.000 postes de travail entre emplois directs et indirects.

Inspectant les travaux de modernisation et de réhabilitation de l’hôtel "El Mordjene" dans la commune côtière d’El Kala, où le taux d’avancement a atteint les 35 pour cent, permettant d’envisager la réouverture de l’établissement en août 2024, M. Didouche a souligné que le parc hôtelier national a été renforcé, au début de l’actuelle saison estivale, par 13 projets touristiques, au moment où 8 autres projets seront réceptionnés à la fin du mois en cours, et fourniront des centaines d’emplois.

Le ministre, qui a également visité un salon de l’artisanat, organisé à la Maison de l’artisanat d’El Kala, y a réaffirmé la détermination de l’Etat à poursuivre son soutien au secteur du tourisme et à accompagner les artisans, notamment en matière de commercialisation de leurs produits, l’objectif étant, a-t-il ajouté, de faire de ce secteur vital un véritable levier de développement.

M. Didouche a salué, par ailleurs, le saut qualitatif observé, en matière de tourisme, dans la wilaya d’El Tarf où de nouvelles structures sont venues renforcer le secteur. Il a évoqué, dans ce contexte, la ZET "Messida" et son emplacement stratégique, à l’extrême est du pays, constituée de 17 lots de terrain dédiés à la réalisation de 13 projets touristiques sur une superficie totale de 45 hectares. Des projets consistant en la réalisation d’une série d’hôtels haut de gamme et de stations touristiques dotées et de tous les équipements pour les loisirs et le commerce, et qui permettront d’enrichir le parc hôtelier de 2.678 lits et de créer 5.652 emplois.

Le Ministre du Tourisme et de l’artisanat a conclu sa visite à El Tarf en présidant la mise en service du complexe touristique "Lac 02", fruit d’un investissement privé, dans la commune du Lac des Oiseaux.