Le taux d'inflation annuel de l'Arabie saoudite a diminué pour le deuxième mois consécutif à 2,3 % en juillet contre 2,7 % en juin, mais les prix restent tout de même élevés, selon les données de l'Autorité générale des statistiques publiées mardi.

La hausse des prix a été principalement tirée par un bond de 8,6% pour le logement, l'eau, l'électricité, le gaz et les autres combustibles et une augmentation de 1,4% pour les aliments et les boissons, a indiqué la même source. Le prix des transport a augmenté de 0,9% par rapport au mois d'avant, impacté par la hausse du prix des services de transport de 6,1%.

Les prix du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles ont augmenté de 0,3 % par rapport au mois d'avant , lorsqu'ils avaient enregistré une hausse annuelle de 9,1 %. Les prix des aliments et des boissons ont augmenté de 0,4 %. En revanche, les prix des vêtements et des chaussures ont chuté de 0,8 % par rapport à juin.