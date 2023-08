Le taux de chômage au Royaume-Uni a grimpé à 4,2% pour les trois mois terminés à fin juin comparé aux trois mois précédents, un sommet en deux ans, à l'heure où le pays fait face à une inflation élevée et une crise du coût de la vie.

D'après le rapport mensuel de l'Office national des statistiques (ONS) publié mardi, cette montée a été surtout générée par l'augmentation des chômeurs de plus de six mois.

Le Royaume-Uni fait face à une inflation de quasi 8%, la plus élevée du G7, qui pèse sur les ménages et les entreprises. Ces dernières sont par ailleurs confrontées à une pénurie de main d'oeuvre persistante depuis la fin de la pandémie de Covid-19 et dans la foulée du Brexit.

"L'augmentation du taux de chômage sera reçue par la Banque d'Angleterre comme un signe que le marché du travail se détend, ce qui va dans le sens de notre prévision d'un resserrement supplémentaire de 25 points de base du taux directeur" avant la fin du cycle actuel de tour de vis monétaire pour lutter contre l'inflation, estime Ruth Gregory, de Capital Economics.

Le ministère britannique des Finances remarque dans un communiqué que le taux de chô mage britannique demeure inférieur à celui "du Canada, de la France, de l'Italie, l'Espagne et la zone euro".

Bien que ce chiffre atteigne pour les trois mois courant d'avril à juin son plus haut depuis la période allant de juillet à septembre 2021, il ajoute que cela reste "faible comparé aux moyennes historiques".