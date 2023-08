Une surface de 7.500 hectares a été consacrée à la maïsiculture dans la wilaya d’Adrar dans le cadre de la campagne labours-semailles pour la saison agricole 2023-2024 lancée début d'août, a-t-on appris lundi auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA).

Toutes les conditions nécessaires pour le succès de cette campagne ont été réunies au niveau des différents périmètres agricoles dont les promoteurs ont adhéré à l’expérience de développement de la filière maïsicole, a indiqué le chef de service de la production végétale à la DSA, Abdeldjabbar Azizaoui. Ayant ciblé en premier lieu une surface de 1.500 ha, dont 1.200 ha retenus au niveau des périmètres de la commune de Tissabit, (Nord d’Adrar), 200 ha dans la commune de Founoughil, (flanc Sud) et 100 ha dans la commune de Timegtane, (Est d’Adrar), la campagne labours-semailles se poursuivra pour atteindre les objectifs tracés, a-t-il ajouté.

La coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de la wilaya s’est employée, de son côté, à apporter tous les moyens nécessaires d’accompagnement de cette opération à la faveur de la réception, au travers le guichet unique, (Direction des services agricoles, Caisse de la mutualité agricole et Coopérative des céréales et légumes secs), des dossiers des promoteurs pour l’acquisition des intrants agricoles, a indiqué M. Azizaoui.

Une quantité suffisante d’engrais, soit neuf (9) quintaux à l'hectare (Q/Ha), a été mise à la disposition des maïsiculteurs, a affirmé le directeur de la CCLS Mokhtar Hamdani, avant de faire part, à ce titre, de la mobilisation des moyens de labours et de semoirs venant consolider ceux mobilisés par les agriculteurs et investisseurs.