Plus de 67.000 quintaux de différents types de semences de céréales ont été collectés, dans la wilaya de Tébessa, dans les entrepôts de la Coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS), a indiqué, dimanche, le directeur-adjoint de cette structure, Fethi Nassar.

Ce responsable a précisé qu’après la campagne moissons-battage de la saison agricole en cours, plus de 67.000 quintaux de semences de blé dur, de blé tendre et d’orge ont été collectés au niveau de la CCLS. M. Nassar a également ajouté que les semences collectées font l’objet, actuellement, d’un processus de nettoyage et de purification, préalablement à leur acheminement vers le laboratoire régional des semences, à Constantine, pour l’obtention d’une certification.

Une importante partie des semences certifiées sera envoyée aux wilayas sévèrement touchées par la sécheresse en prévision de la campagne la labours-semailles devant être lancée en octobre prochain, la wilaya de Tébessa ayant atteint l’autosuffisance en la matière, a également indiqué la même source.

Du matériel aratoire, des engrais et des semences ont été fournis en prévision de la prochaine campagne labours-semailles durant laquelle les agriculteurs bénéficieront de l’accompagnement de techniciens spécialisés, a encore souligné M. Nassar. Il a également fait savoir que le guichet unique relatif au crédit bonifié "R’fig", situé au siège de la CCLS et impliquant plusieurs organismes concernés (direction des services agricoles, ressources en eau et Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR), a commencé à recevoir et à traiter les dossiers des agriculteurs souhaitant obtenir un financement ou une aide financière.