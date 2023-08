Trois soldats et dix agriculteurs ont été tués samedi dans deux attaques distinctes

menées par des hommes armés soupçonnés d'appartenir au groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué, dimanche, aux médias des milices

luttant contre les groupes terroristes.

Samedi matin, des terroristes ont attaqué une base militaire non loin de la ville de Konduga, dans l'Etat du Borno où des combats ont éclaté avec les soldats, ont indiqué des responsables de deux milices travaillant au côté de l'armée.

"Les terroristes de Boko Haram ont profité de l'obscurité et des champs de maïs pour lancer leur attaque", a déclaré Ibrahim Liman, chef de milice.

"Les soldats les ont engagés dans une bataille féroce au cours de laquelle trois soldats ont été tués avant que l'attaque ne soit maîtrisée et que les assaillants ne soient contraints de se retirer", a-t-il ajouté. Samedi en fin de journée, les terroristes de Boko Haram ont rassemblé dix agriculteurs et les ont abattus alors qu'ils travaillaient sur leur champ dans un village en périphérie de Maiduguri, la capitale de l'Etat du Borno.

"Les dix fermiers ont été tués par balle", a déclaré le milicien Umar Ari, qui a participé à l'évacuation des corps.

Quatre autres fermiers sont toujours portés disparus", a, en outre, déclaré M. Liman au sujet de cette seconde attaque dont il a confirmé le bilan.

Boko Haram et le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) ciblent de plus en plus les bûcherons, éleveurs, agriculteurs et pêcheurs dans le nord-est du Nigeria les accusant d'espionner et de transmettre des informations à l'armée et aux milices.