La Commission des affaires des détenus et des ex-détenus palestiniens a appelé la communauté internationale à "rompre son silence" concernant le crime de détention administrative, pratiqué par les autorités d'occupation sioniste à l'égard des Palestiniens, a rapporté l'agence de presse WAFA.

"Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une initiative réelle et audacieuse pour former un comité international des droits de l'homme et humanitaire, qui se rendra immédiatement dans les prisons de l'occupation, inspectant ce crime dans tous ses détails, et être témoin de près de la souffrance des détenus administratifs, qui sont détenus sans aucune inculpation ni procès", a souligné samedi la Commission dans un communiqué.

Et de poursuivre: "Les abus immoraux et inhumains dans l'utilisation de cette politique par la puissance occupante, dépassent tous les principes du droit international et de l'humanité, et le manque de respect pour toutes les institutions régionales et internationales, c'est aussi une réelle contradiction avec les principes de la démocratie dans toutes les parties du monde, en particulier en Amérique et en Europe".

La Commission a, en outre, souligné: "Aujourd'hui, nous sommes dans le processus d'une véritable bataille menée par les prisonniers administratifs, pour briser la politique de détention administrative, les étapes d'escalade ont commencé dans de nombreuses prisons et centres de détention il y a deux semaines, et aujourd'hui 13 d'entre eux sont engagés dans une grève de la faim à durée indéterminée, et le nombre est sur le point d'augmenter dans les jours à venir".