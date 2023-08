La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a programmé 114 vols supplémentaires de et vers six villes françaises, pour la période allant du 17 au 28 août, en réponse à la forte demande de la clientèle, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué. "Afin de répondre à la forte demande de la clientèle, Air Algérie a le plaisir de vous annoncer que des vols supplémentaires de et vers la France ont été rajoutés pour la période allant du 17 au 28 août 2023".

Il s'agit, en effet, de 114 vols supplémentaires, en aller-retour, programmés sur les lignes suivantes : Alger-Paris, Alger-Toulouse, Alger-Lyon, Alger-Lille, Alger-Marseille et Alger-Metz. Air Algérie a, par ailleurs, invité ses clients à se rapprocher de ses agences, les agences intermédiaires ou consulter son site-web pour plus d'informations.