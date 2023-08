Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf s'est entretenu avec son homologue danois, M. Lars Lokke Rasmussen sur la préparation de la 20ème session de la Conférence ministérielle des pays africains et pays nordiques devant se tenir à Alger du 16 au 18 octobre 2023, indique lundi un communiqué du ministère. M. Attaf a reçu un appel téléphonique de son homologue danois ayant permis aux deux parties "de s'entretenir sur la préparation de la 20ème session de la Conférence ministérielle des pays africains et pays nordiques devant se tenir à Alger du 16 au 18 octobre 2023, sous le thème +Renforcement du dialogue sur la base des valeurs communes+", précise le communiqué du ministère.