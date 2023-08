Une espèce rare d’aigle proposée à la vente au niveau du marché hebdomadaire des animaux domestiques de la ville d’Adrar vient d’être récupérée par les services de la Conservation des forêts de la wilaya, a-t-on appris dimanche auprès de cet organisme.

Intervenant dans le cadre de la protection de la faune sauvage, la récupération de ce rapace rare a été effectuée en coordination avec les instances sécuritaires et judiciaires informées par les services de la police judiciaire (PJ) sur la mise en vente de ce oiseau au niveau du Souk Sebt d’Adrar, marché dédié au commerce des animaux domestiques, a expliqué la même source.

Les services de la Conservation de forêts ont ainsi procédé à la restitution de cette rare espèce faunistique réglementairement protégée observée dans la région, pour prendre, avec le concours des instances compétentes, les mesures réglementaires nécessaires.

Le rapace a été confié à une structure habilitée, en l’occurrence la pépinière administrative "El-Amel" d’Adrar, pour prendre soins de l’oiseau, examen vétérinaire notamment, pour être transféré ultérieurement vers un centre de reproduction de la richesse faunistique au niveau d’une des wilayas du pays avant d’être lâché dans son milieu naturel, a fait savoir la même source .

La Conservation des forêts a expliqué que cette race d’aigles rare, en détresse due probablement au danger de la déshydratation en raison des fortes chaleurs caniculaires sévissant dans la région, a élu domicile sous un pont dans la région de Tebelbala, territoire de la wilaya de Béni-Abbès, avant d’être recueilli et pris en charge par un citoyen. Plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs, dont également des aigles et faucons, ont été récupérées par la Conservation des forêts de la wilaya d’Adrar qui estime nécessaire l’intervention des ornithologues et experts pour examiner ce phénomène.