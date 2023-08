La wilaya de Sétif vient de bénéficier d’un nouveau programme d’habitat constitué de 3.300 logements de diverses formules, apprend-on dimanche auprès des services de la wilaya.

Ce nouveau programme qui sera mis en œuvre prochainement est constitué notamment de 2.400 aides à l’habitat rural , 280 logements publics locatifs et 150 logements promotionnels aidés appelés à répondre aux demandes des citoyens, ont indiqué les mêmes services.

Réparti sur plusieurs communes de la wilaya, ce programme qui sera exécuté dans le respect des normes de qualité consolidera le parc logement de la wilaya et contribuera à réduire le taux d’occupation moyen par le logement, est-il noté. Depuis le mois de novembre passé, la wilaya de Sétif a connu la distribution de plus de 5.900 logements de diverses formules dont 2.581 publics locatifs, 2.295 unités de type location-vente, 141 logements promotionnels aidés en plus de 950 aides à l’habitat rural , rappelle-t-on.

Un quota de 12.000 autres logements est actuellement en cours de réalisation à travers la wilaya, ont ajouté ses services.