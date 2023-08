La Direction de distribution de l'électricité et du gaz de Sidi Abdellah a annoncé, dimanche dans un communiqué, le raccordement de 2.717 logements de différentes formules aux réseaux d'électricité et de gaz dans les communes de Douera, Souidania et Mahelma.

Il s'agit de logements de type location-vente (AADL) et de logements promotionnels libres (LPL), a précisé la direction, qui relève de la Société algérienne de l'électricité et du gaz Sonelgaz-Distribution, soulignant que lors des travaux de raccordement "la priorité a été donnée aux nouveaux programmes de logements dans les communes couvertes par la direction".

Selon le communiqué, les travaux se sont achevés au niveau du projet de 1.137 logements AADL dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, du projet de 550 logements AADL à Ouled Mendil dans la commune de Douera, du projet de 780 logements AADL à Souidania et du projet de 250 logements LPL à Sidi Bennour dans la commune de Mahelma.

La direction assure qu'elle attache une "importance capitale" aux projets de logements afin que la question du raccordement "ne soit pas une entrave à leur livraison aux bénéficiaires dans les délais".

La direction "s'efforce d'aplanir toutes les difficultés sur le terrain en vue d'atteindre les objectifs tracés, à savoir l'achèvement des projets qui lui ont été confiés dans les délais impartis et la fourniture d'une prestation de qualité à travers un réseau de distribution intégré", selon la même source.

La direction œuvre également à raccorder 23.684 logements, dont les travaux devraient s'achever au cours des deux prochains mois, conclut le communiqué.