Le technicien Mounir Zeghdoud est devenu le nouvel entraîneur de l'US Biskra, en remplacement de Mohamed Boutadjine, dont le contrat n'a pas été prolongé, a annoncé le club pensionnaire de Ligue 1 Mobilis de football dimanche dans un communiqué.

"Le président du Conseil d'administration de la SSPA/USB Abdelkader Tria annonce avoir trouvé un accord final avec l'entraîneur Mounir Zeghdoud pour diriger la barre technique de l'équipe première pour la saison 2023-2024", a affirmé le club phare des "Zibans" sur sa page officielle Facebook. Ancien international algérien (31 capes), Zeghdoud (52 ans) avait dirigé la saison dernière la JS Saoura, mais il a échoué à qualifier le club de Béchar à une compétition continentale.

"Zeghdoud sera assisté dans sa mission par Lotfi Boudraâ (entraîneur-adjoint), alors que les postes de préparateur physique et entraîneur des gardiens sont revenus respectivement à Adlène Boukhdena et Abrous Hocine", précise la même source. Mounir Zeghdoud et son staff rejoindront la capitale pour diriger le premier stage de préparation, en vue de la nouvelle saison, dont le coup d'envoi sera donné le week-end du 15-16 septembre prochain. Les Biskris effectueront un second rassemblement, prévu éventuellement en Tunisie, avec au menu une série de matchs amicaux. L'USB a bouclé la saison 2022-2023 à la 11e place au classement final, en compagnie de l'USM Alger et le NC Magra, avec 40 points chacun.