La paire algérienne de Badminton composée de Kossila Mammeri et Sabri Madal a remporté la médaille d'or du tournoi international du Brésil en s'imposant en finale disputée dimanche à Brasilia, devant son homologue brésilienne, Fabricio Farias et Silva Davi par 2-0 (21-16 et 21-18).

Le duo algérien avait battu en demi-finale la paire chilienne, Alonso Madal/Bahamontes Benjamin (2-0: 21-15 et 21-14). Avant d'atteindre la finale, les badistes algériens avaient passé le cap des huitièmes de finale aux dépens des Brésiliens Mathieus Karigo et Van Canceliços Allison par 2-0 (21-16 et 21-13) puis en quarts de finale face aux Brésiliens Issac Batilhaet Fouagh Mathieus par 2-0 (21-15 et 21-15).

Le double mixte de Badminton, Kossila Mammeri/Tanina Mammeri s'est également qualifié pour la finale de cette catégorie en battant en demi-finale, les Brésiliens, Fabricio Farias et Jacqueline Lima sur le score de 2-0 (21-18 et 21-18). Le double mixte algérien avait battu respectivement en huitièmes les Chiliens, Ashli Munter et Bahamontes Benjamin (2-0: 21-7 et 21-9), et en quarts les Argentins Santiago Ontero et Iwana Goualdi (2-0: 21-5 et 9-3).