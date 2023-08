Cheikh Fouad Boukhoudmi chantre du patrimoine Aïssaoui est décédé dimanche dans la ville de Mostaganem à l’âge de 61 ans et a été inhumé le jour même au cimetière Sidi Allal Ksouri dans la commune de Sayada, a-t-on appris des membres de sa famille.

Né en 1962, Cheikh Boukhoudmi s’est attaché, très jeune, à la musique et aux chansons folkloriques algériennes, ce qui l’a poussé à intégrer l’Ecole d’art de l’association du club culturel "El Hilal" de Mostaganem pour affiner son don de chanteur et son talent artistique. Le défunt artiste avait formé un groupe artistique pour perpétuer l’héritage aïssaoui. Sa carrière artistique a duré plus de trois décennies et s’est soldée par la production de quelque 40 albums.

En plus d’être interprète de la chanson aïssaouie, dont il a mémorisé les poèmes et préservé l’héritage, Cheikh Boukhoudmi s’est distingué par la production de plusieurs chansons qu’il a lui-même composées et qui sont devenues très populaires auprès de ses fans, d’autant qu’elles ont pour thèmes diverses questions sociales et familiales. Le défunt a été inhumé, après la prière de l’Asr au cimetière de Sidi Allal Ksouri dans la commune de Sayada.