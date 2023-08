Près de 370 nouveaux artisans et artisanes ont été immatriculés auprès de la Chambre d'artisanat et des métiers (CAM) de Boumerdes depuis le début de l'année 2023, a-t-on appris, dimanche, auprès de cette structure.

"Ces nouveaux inscrits portent à 5.742 le nombre d’artisans immatriculés à la CAM de Boumerdes, à août courant", a indiqué le président de la Chambre, Mohamed Lakhdari en marge du Salon de l’artisanat et des métiers.

Il a souligné la contribution de ces nouveaux inscrits à la création de plus de 800 nouveaux emplois directs et indirects, dans le cadre d'initiatives individuelles, mais aussi de différents programmes et dispositifs de soutien à l’emploi et du Fonds de soutien à l’artisanat.

Les nouveaux inscrits activent notamment dans la vannerie et la production de matières premières destinées à la confection du cuir et des chaussures, outre les habits traditionnels, les bijoux traditionnels et les services, selon les précisions du même responsable. Au titre des efforts visant à aider les artisans dans la commercialisation et le développement de leurs activités artisanales, M.Lakhdari a fait cas de 1.500 artisans bénéficiaires, ces dernières années, de locaux de commerce à travers la wilaya.

A cela s’ajoutent pas moins de 770 artisans bénéficiaires de sessions de formation dans divers domaines, dont la gestion technique de la production des matériaux et des services, la confection du cuir, la poterie, la céramique artistique et le tissage.

Une majorité des artisans immatriculés à la CAM de Boumerdes activent dans des unités familiales disséminées dans la partie- Est de la wilaya, à l’instar des communes de Béni-Amrane, Souk-El-Hed, Thenia, Dellys et Afir, est-il, par ailleurs, signalé

Ouvert à la mi- juillet dernier, le Salon de l'artisanat et des métiers de Boumerdes est abrité par le Jardin public "Annasr" du front de mer de Boumerdes jusqu’à la fin du mois en cours, avec la participation de 24 artisans de l'intérieur et de l'extérieur de la wilaya.

La manifestation a pour objectif d’encourager les initiatives des jeunes dans le domaine de l’artisanat et des métiers traditionnels, tout en faisant la promotion de divers produits locaux et en assurant un espace idoine pour les exposants pour faciliter la commercialisation de leurs produits, ont indiqué les organisateurs.