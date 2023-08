La Chine et l'Angola ont conjointement annoncé, dimanche, la clôture des négociations sur l'Accord d'investissement bilatéral Chine-Angola, cela à l'occasion de la tenue de la seconde réunion de la Commission de direction pour la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Au cours de la réunion co-présidée par le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, et le ministre d'Etat angolais chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, les deux pays ont également échangé leurs points de vue sur la coopération pragmatique dans divers domaines, tels que le commerce, les investissements, les infrastructures, le développement industriel et les ressources humaines. M. Wang a affirmé que sous la direction stratégique des dirigeants des deux pays, la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Angola avait engendré des résultats fructueux.

La Chine est prête à collaborer pour définir la stratégie de la prochaine phase de la coopération économique et commerciale bilatérale, élargir l'éventail de la coopération en matière de commerce et d'investissements, consolider les réalisations du partenariat sur les infrastructures et étendre l'engagement dans des secteurs tels que l'énergie, l'exploitation minière, la production industrielle, l'agriculture et la pêche.

Il a aussi mis l'accent sur les objectifs d'encourager un développement de qualité de la coopération économique et commerciale bilatérale ainsi que d'injecter une nouvelle énergie à la progression du partenariat stratégique entre la Chine et l'Angola. De son coté, M. Massano a affirmé que la Chine était un partenaire fiable de coopération économique et commerciale pour l'Angola.

La partie angolaise est désireuse de travailler main dans la main avec la Chine pour renforcer leur coopération pragmatique en matière d'économie et de commerce. L'Angola encourage davantage d'entreprises chinoises à investir et s'établir dans le pays, à prendre une part active au processus de diversification économique de l'Angola et à constamment approfondir le partenariat stratégique Chine-Angola, a ajouté M. Massano.