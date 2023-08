Si les triglycérides sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, un excès de triglycérides dans le sang pourrait provoquer une augmentation du risque de fractures osseuses. Explications.

Les triglycérides, qu'est-ce que c'est ? Ces lipides insolubles dans l'eau (qui appartiennent à la même famille que le cholestérol) sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme : ils constituent une réserve d'énergie indispensable.

Ils sont principalement fabriqués par le foie, lors de la transformation des sucres et de l'alcool ; ils peuvent aussi se former au niveau de l'intestin, à partir des molécules lipidiques apportées par l'alimentation. Problème : selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de la Stanford University (aux États-Unis), un taux trop important de triglycérides dans le sang pourrait provoquer une élévation du risque de fractures osseuses.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs américains ont d'abord suivi 2000 femmes initialement en période de pré-ménopause (entre 40 et 50 ans) pendant 15 ans. Résultat ? Les participantes qui présentaient les taux de triglycérides sanguins les plus élevés avaient environ 2 fois plus de risques que les autres de subir une fracture osseuse.

Afin de confirmer leurs résultats, les scientifiques ont ensuite étudié des données médicales portant sur des femmes âgées de 42 à 52 ans et recueillies entre 1995 et 1997. Ils ont suivi l'évolution du dossier médical de ces femmes sur une période de 13 ans.

Au total, pendant la période étudiée, 147 femmes avaient subi des fractures non-traumatiques : un tiers de ces fractures concernaient les os du pied, 16 % ceux de la cheville et 13 % ceux de la hanche.

Conclusion des chercheurs ? Une augmentation de + 50 mg de triglycérides par dL de sang en l'espace d'un an correspondrait à une augmentation du risque de fracture de + 31 %. Pour rappel, le taux "normal" est de 1,5 g à 2 g de triglycérides par litre de sang.

Ce taux devient pathologique entre 4 et 5 g par litre de sang. Et pour faire diminuer ce taux, il faut pratiquer une activité physique régulière (il s'agit de lutter contre la sédentarité, par exemple grâce à la marche rapide ou à la natation) et adapter son alimentation : moins de sucres rapides et d'acides gras, plus de fibres et de sucres lents.