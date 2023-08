Quelque 234 projets réalisables en startup ont été enregistrés durant l'année universitaire 2022-2023 dans différents domaines d'innovation, a indiqué, dimanche à Alger, le président de la Commission nationale de coordination et de suivi de l'innovation et des incubateurs universitaires, Ahmed Mir.

S'exprimant lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan de la Commission, M. Mir a fait état de "234 projets labellisés +projet innovant+ activant dans les domaines de la biotechnologie, la smart agriculture, les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle et les services", soulignant que ces projets sont réalisables en start-up ce qui est, selon lui, à même d'"apporter un grand soutien à l'économie nationale". "2.243 projets innovants ont été déposés auprès du Comité national de labélisation +projet innovant+, tandis que 734 autres projets sont prêts et éligibles au financement de l'Agence nationale d'appui et de développement de l’entreprenariat (ANADE)", a-t-il fait savoir.

Concernant les demandes de brevet d'invention, le président de la Commission a fait état de "212 demandes enregistrées, prêtes à être délivrées au niveau de l'Institut national de protection de la propriété industrielle (INAPI), outre 853 demandes ayant déjà le numéro de dépôt".

Le comité a enregistré "48 marques commerciales au niveau de l'INAPI, 118 autres marques enregistrables, 6 prototypes industriels et 19 projets sectoriels innovants". Afin d'accompagner les porteurs de projets, M. Mir a fait état de 94 incubateurs, dont 19 labélisés, 84 maisons d'entrepreneuriat, 17 maisons d'intelligence artificielle et 3 technopoles.

Par ailleurs, M. Mir a annoncé la création d'incubateurs spécialisés par 5 entreprises nationales, à savoir : Sonatrach, Sonelgaz, Naftal, Algérie Télécom et l'Agence spatiale algérienne (ASAL), assurant que les portesresteront ouvertes devant toutes les entreprises nationales qui souhaitent créer des incubateurs de projets innovants.