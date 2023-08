Le ministère koweitien des Affaires étrangères a salué la décision du ministère australien des Affaires étrangères de réutiliser les termes "territoires palestiniens occupés"

et de considérer les colonies de l'occupation sioniste comme illégitimes au regard

du droit international, a rapporté dimanche l'agence de presse Kuna.

Dans un communiqué de presse publié par Kuna, le ministère a "salué la position du gouvernement australien qui est conforme au droit international et à la légitimité internationale".

Il a en outre réitéré "la position implacable et de principe du Koweït sur la cause palestinienne et son soutien au peuple palestinien et à ses choix".

Le ministère a également réaffirmé "le soutien du Koweït à tous les efforts visant à parvenir à une paix globale et juste basée sur la solution à deux Etats". Pour rappel, la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré mardi devant le Parlement de son pays que son gouvernement a décidé désormais "de renforcer sa ferme opposition aux colonies" de l'entité sioniste en Palestine.

"Ces colonies sont illégales au regard du droit international et constituent un obstacle important à la paix", avait affirmé la cheffe de la diplomatie australienne.

Ella a ajouté que le gouvernement australien a décidé également de réintroduire dans sa littérature les termes: "territoires palestiniens occupés", réaffirmant la position de l'Australie en faveur de la solution à deux Etats.