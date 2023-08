Une quantité de 32.400 capsules de psychotropes et 0,5 gramme de drogue dure ont été saisis par la Brigade de recherches et d’investigation (BRI) relevant de la Police judiciaire de la sûreté de la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps constitué.

Cette opération a permis, après exploitation d’informations faisant état d’une éminente conclusion d’une opération de vente de psychotropes et de drogues, de mettre hors état de nuire une bande criminelle composée de quatre (4) individus spécialisée dans le trafic et la commercialisation de drogues et psychotropes dans un quartier de la ville d’Ouargla, a expliqué la même source.

La perquisition effectuée au domicile du suspect, localisé au terme d’une enquête enclenchée aussitôt par les même services de sécurité en coordination avec les instances judiciaires, a permis de mettre la main sur cette marchandise prohibée et sur une somme de 590.000 DA, revenus du trafic de drogues, d’appréhender le propriétaire du domicile et un de ses acolytes, a-t-on ajouté à la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

L’enquête diligentée a été sanctionnée également par l’arrestation de deux autres acolytes.

Les mis en cause ont été, après finalisation des procédures réglementaires, remis aux instances judiciaires compétentes, a-t-on indiqué.