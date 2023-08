Le camp d’été de Béni Saf dans la wilaya d’Ain Témouchent offre des moments agréables à 130 enfants de la communauté nationale établie à l’étranger, arrivés dans la nuit du lundi à mardi dans le cadre de l’initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le Directeur général de l'Agence nationale des loisirs de jeunes, Saouli Ben M'hidi a affirmé que les conditions sont réunies pour permettre à ces bambins de passer un séjour de rêve dans ce camp d'été.

Il a indiqué qu'un programme varié a été élaboré au profit du camp d'été de Béni Saf, qui reçoit les enfants de la communauté algérienne établie à l’étranger, qui comporte des activités de loisirs et de divertissement, ainsi que des sorties de découverte de sites touristiques et archéologiques de la wilaya d'Ain Temouchent, en coordination avec les secteurs du Tourisme, de la culture et de la jeunesse et des sports.

Un des encadreurs accompagnant la délégation des enfants de la communauté algérienne de l’étranger, Hakim Bedda s’est félicité de l'accueil chaleureux qui leur a réservé depuis l'atterrissage de l'avion lundi soir à l'aéroport de Tlemcen, valorisant la bonne organisation au camp de Béni Saf qui les reçoit pour une période de 12 jours.

"Toutes les conditions sont réunies dans ce camp qui vit une ambiance de joie des enfants dont la plupart visite pour la première fois l’Algérie", a-t-il souligné.

Lire aussi: Saison estivale: 31.750 enfants ont bénéficié des camps de vacances L’enfant Yacine Feddah venu de la ville de Perpignan (France) remercie le président de la République pour cette initiative qui permet aux enfants de la communauté algérienne à l’étranger de passer des vacances d’été dans leur pays d’origine, exprimant un sentiment de grande joie surtout qu’il visite pour la première fois l’Algérie.

"C'est une bonne initiative de l'Etat algérien qui constitue une opportunité pour de nombreux Algériens résidant à l’étranger de visiter leur pays d'origine, de découvrir de près ses coutumes et traditions et des sites touristiques et historiques dont regorge l'Algérie", a déclaré Anissa Boukrib (12 ans).

A son tour, l'enfant Djilani a dit "ce séjour en Algérie, à l’initiative du président de la République M.

Abdelmadjid Tebboune en coordination avec la Mosquée de Paris, est un moment historique dont je rêvais depuis mon enfance, celui de visiter le pays de mes ancêtres. Un rêve qui se concrétise aujourd'hui".