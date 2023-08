Plus de 36 kilos de kif traité ont été saisis durant le mois de juillet dernier à Mostaganem, a-t-on indiqué samedi dans un communiqué de la sûreté de wilaya.

Outre les 36,525 kg de kif traité, la police de Mostaganem a saisi, courant du même mois et dans plusieurs opérations,1,33 grammes de cocaïne et 1.148 comprimés psychotropes, ainsi que 2.426 unités de boissons alcoolisées destinées à la vente illégale, a-t-on détaillé. Par ailleurs, les services de la police ont enregistré, durant la même période, 889 affaires d’agressions et d’atteinte à des biens et des personnes dont 766 ont été traitées, soit un taux de plus de 86 %. Le nombre d’individus impliqués dans ces affaires criminelles est de 928 dont 22 femmes, 44 mineurs et huit (8) étrangers de différentes nationalités.

Au sujet des poursuites judiciaires, 121 individus ont été placés le mois dernier en détention provisoire, 45 ont fait l’objet de citation directe et 37 ont été relaxés.

Il a été procédé, durant la même période, à l’envoi de 688 dossiers vers les services juridiques et le placement de trois individus sous contrôle judiciaire.

Les recherches de 30 individus en fuite se poursuivent, a précisé la même source.