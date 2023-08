Après plus d’une année de son ouverture, le stade olympique "Miloud Hadefi" d’Oran, tend à devenir une destination prisée par les familles oranaises, qui sont de plus en plus nombreuses à se rendre, le soir à l’esplanade du complexe, à la recherche de fraîcheur et d’espace.

L’esplanade qui s’étend sur des milliers de mètres carrés, complètement déserte au cours des journées étouffantes de ce mois d’août, commence à se peupler dès le crépuscule et les premières brises du soir.

La nuit tombée, l’activité bat son plein et les citoyens commencent à affluer.

Le gazon des espaces verts avoisinant est jonché de pique-niqueurs, et l’esplanade se transforme en aire de jeux, où des enfants de tous âges, vont et viennent avec leurs rollers, trottinettes, vélos et autres.

L’ambiance est détendue et les familles semblent apprécier le calme, l’espace et la fraicheur.

Messaoud, un père de famille, qui habite à quelques encablures du stade, avoue fuir la chaleur et l’étroitesse de son domicile "pratiquement tous les soirs" pour se rendre au stade pour profiter de cet espace et de la fraicheur ambiante.

"C’est ici que nous dînons, depuis le début de la canicule", a-t-il fait savoir, ajoutant que sa femme prépare un panier garni de sandwiches, de boissons et de fruits, et la famille, composée de 3 enfants et leur parents, se rend à l’esplanade, juste après la prière du "Maghreb".

Les enfants de Messaoud, deux garçons de 11 et 9 ans, et une fille de 5 ans, semblent ravis de tout cet espace, où ils peuvent jouer, crier, se dépenser à volonté et passer des moments agréables.

La superficie de cette esplanade est estimée à 80.000 mètres carrés, a fait savoir le chargé de la gestion du stade olympique, M. Menazeli Abdelkader, ajoutant que la piscine olympique, en plein air, ouverte au mois de juillet, constitue également une destination pour les familles oranaises.

D’autres projets pour faire profiter la population de cette structure internationale et de ses alentours, sont en cours de préparation, a affirmé le Directeur du complexe, Menazeli Abdelkader, ajoutant qu’il s’agit, notamment, d’ouvrir les portes du complexe aux joggeurs et aux cyclistes pour des entrainements, ainsi que des concessions pour les "food trucks" et des vendeurs de glaces, qui pourront s’implanter au niveau de l’esplanade.

Depuis son ouverture au mois de juillet, la piscine olympique du complexe "Miloud Hadefi" accueille entre 250 et 300 personnes par séance, explique la responsable de la régie au niveau du complexe, Mme Boukhira Halima.

Le programme comporte deux séances par jour, la première entre 9h30 et 17h00 et la deuxième entre 17h30 et 22h30, a-t-on fait savoir de même source. Sur les lieux, la musique bat son plein.

Les tubes les plus tendances sont passés pour divertir la foule, qui semble bien en profiter. L’ambiance est festive et les estivants alternent baignade et détente sous les parasols. Yakout, maman de deux adolescentes, affirme revenir avec ses filles plusieurs fois depuis l’ouverture de la piscine.

Le fait de réserver les dimanches aux femmes, est un grand avantage pour elles.

"C’est pratiquement l’unique occasion pour nous de bronzer", a-t-elle souligné.

Le prix sont compétitifs et attrayants: 1.000 DA pour les adultes et 500 DA pour les enfants de moins de 12 ans.