Les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté un terroriste et 12 éléments de soutien aux groupes terroristes, alors qu'un autre terroriste s'est rendu aux autorités militaires durant le mois de juillet dernier, selon un bilan opérationnel de l'ANP rendu public vendredi.

Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 25 armes à feu ont été récupérées et une bombe de confection artisanale a été découverte et détruite, précise la même source. Le bilan fait état également de l'arrestation de 850 personnes dans le cadre de la lutte contre la contrebande et l'orpaillage illicite, 179 narcotrafiquants et 1194 immigrants clandestins de différentes nationalités.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, le bilan relève la saisie de 37,8 kg de cocaïne, 191,29 quintaux de kif traité, 832.166 comprimés psychotropes, 59.408 litres de carburant, 12 détecteurs de métaux, 359 marteaux-piqueurs, 745 groupes électrogènes et 79 véhicules tous types.