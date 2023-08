Dans son allocution, le ministre a évoqué l'histoire du partenariat économique unissant l'Algérie et les Etats-Unis, affirmant qu'il s'agissait d"'une véritable success-story au fil des quarante dernières années".

Le partenariat entre les deux pays étant principalement axé sur le domaine de l'énergie qui attire 90% des investissements américains, M. Attaf a affirmé que "la coopération algéro-américaine en la matière s'annonce prometteuse, au vu des réserves de gaz naturel et des énormes potentialités en termes d'énergies renouvelables que recèle l'Algérie, d'une part, et du fait que les Etats-Unis représentent une puissance technologique et économique, d'autre part", selon la même source.

Le ministre a, aussi, mis l'accent sur "l'impératif d'ouvrir de nouvelles perspectives à la coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne l'exploitation des ressources dont dispose notre pays à l'instar de l'acier, du zinc, du phosphate et d'autres ressources rares". Dans ce contexte, il a affirmé que le secteur de l'Agriculture constituait "une opportunité pas encore exploitée pour les investisseurs, notamment dans le Sud du pays, d'autant que l'Etat algérien entend assurer 3 millions d'hectares pour tout investissement d'envergure", appelant les hommes d'affaires américains à "investir dans les techniques agricoles modernes, les systèmes d'irrigation, les infrastructures de l'agro-industrie et les technologies des données et de la santé". Enfin, M. Attaf a affirmé qu'"investir en Algérie est synonyme d'avenir prometteur dans un pays qui assure toutes les conditions de réussite, en sa qualité de partenaire fiable", conclut le communiqué.