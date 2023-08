Un budget estimé à plus de 1,2 milliard de dinars a été mobilisé pour la restauration de la partie basse de du quartier pittoresque "Souika" dans la vieille ville de Constantine, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya.

La réhabilitation de la basse Souika s’inscrit dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics portant sauvegarde du patrimoine bâti, a souligné la même source, affirmant que les travaux de mise à niveau cibleront en particulier la façade architecturale et urbaine du site et ses différents accès et ruelles.

La réhabilitation de la basse Souika est considérée comme une opération "structurante" devant permettre de redonner à la vieille ville de Constantine son aura d’antan et contribuer efficacement à l’essor touristique de toute la ville, a estimé la même source, affirmant que des instructions fermes ont été donné par le wali, M. Abdelkhalek Sayouda à l’effet d’achever toutes les procédures d’usage et lancer les travaux dans les meilleurs délais.

Le projet de restauration de la basse Souika avait été lancé dans le cadre de la manifestation Constantine capitale de la culture arabe (2015) avant d’être gelé, a-t-on rappelé précisant que l’opération a bénéficié en mars 2022 d’une décision de levée de gel.

Selon la même source, les travaux de réhabilitation de la basse Souika cibleront en premier lieu les lots déjà entamés et non achevés comme la façade donnant sur le pont Sidi Rached et autres constructions échafaudées.

Le vieux quartier de Souika aux ruelles étroites, dont chaque pavé a une histoire à raconter ou un mythe à perpétuer figure parmi les sites les plus authentiques de la ville de Constantine, le quartier divise cette partie inférieure du Rocher en deux parties a-t-on indiqué