Le défenseur international algérien Ramy Bensebaïni a signé une passe décisive, lors de la victoire décrochée sur le terrain de Schott Mayence (Régional) 6-1, en match comptant pour les 1/32es de finale de la Coupe d'Allemagne de football. Titularisé par l'entraîneur Edin Terzic, le latéral gauche des "Verts" a délivré la passe du troisième but des "Jaune et Noir", inscrit par l'attaquant international ivoirien Sébastien Haller (35e).

Le joueur polyvalent algérien a cédé sa place à la 76e minute de jeu à son coéquipier Marius Wolf. Bensebaïni (28 ans) s'est engagé cet été avec Dortmund pour quatre saisons, en provenance de l'autre club allemand le Borussia Monchengladbach, qu'il avait rejoint en 2019 en provenance du Stade rennais (Ligue 1/ France).

Lors de la saison 2022-2023, le joueur formé au Paradou AC a marqué 7 buts et délivré une passe décisive en 30 matchs, toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui l’un des défenseurs les plus prolifiques du championnat d’Allemagne. Sous les couleurs du B. Monchengladbach, Bensebaïni a disputé un total de 113 matchs, toutes compétitions confondues, pour un bilan de 25 buts. Bensebaïni est le deuxième joueur algérien à porter les couleurs jaune et noir de Dortmund, après l’ancien défenseur international Ahmed Madouni (2 sélections), qui avait joué au sein du club de la Ruhr entre 2001 et 2005 (81 apparitions/ 2 buts). Le Borussia Dortmund a laissé filer le titre de l'exercice précédent au profit du Bayern Munich, suite au nul concédé à la surprise générale domicile face à Mayence (2-2), lors de la 34e et dernière journée du Bundesliga.