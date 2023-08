Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a appelé samedi depuis El-Tarf, à accélérer la mise en service des unités de maintenance de l'autoroute est-ouest et à assurer une maintenance périodique de l'infrastructure en vue de préserver ce projet vital.

"Je vous invite à mettre en service les unités de maintenance de l'autoroute est-ouest et à effectuer les travaux de maintenance de façon périodique pour la préserver", a déclaré le Premier ministre qui inaugurait le tronçon de l'autoroute s'étendant de la commune de Dréan dans la wilaya d'El Tarf aux frontières tunisiennes. M. Benabderrahmane a mis en exergue l'importance de la maintenance des infrastructures routières, d'autant, a-t-il dit, que "l'Algérie dispose d'un gigantesque réseau routier qui s'étend sur 141.000 km, dont 9.000 km de voies express et d'autoroutes répondant aux standards internationaux".

Il a réaffirmé, dans ce sens, la nécessité d'effectuer des études préliminaires de tous les projets et de veiller au respect des délais de réalisation étant "la base de réussite des nouveaux projets programmés". "Le Gouvernement procède à la concrétisation du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le domaine des routes, à travers des projets de voies ferroviaires dans le sud et un réseau routier dans les hauts plateaux", a-t-il soutenu.

Après avoir transmis aux habitants d'El-Tarf et des wilayas avoisinantes les salutations du président de la République, M. Benabderrahmane a souligné que l'autoroute "est un levier de l'économie et nous œuvrons, à la faveur d'une approche économique, à opérer le développement et à réaliser le désenclavement". Bien que le tronçon situé dans la commune de Dréan "soit réalisé par des sociétés étrangères, plusieurs compétences nationales et une main d'œuvre algérienne qualifiée y ont participé", a-t-il rappelé.