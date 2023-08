Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a inauguré, samedi à El Tarf, le dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest, reliant la bretelle de la commune de Dréan (ouest de la wilaya) et la commune de Raml Souk, frontalière avec la Tunisie. M. Benabderrahmane a souligné l’importance de ce grand projet qui traverse les communes de Dréan, Besbes, Ben M’hidi (à Sidi Kassi), Zerizer, Lac des oiseaux , Ain Sidi Kassi, El Tarf et Khenguet Aoun (Ain El Assel).

Ce tronçon autoroutier devra faciliter les échanges économiques entre l’Algérie et la Tunisie, en plus de fluidifier la circulation, d’assurer la sécurité des usagers, de répondre aux besoins des citoyens, de désenclaver la région tout en améliorant les conditions de vie des populations.

Le Premier ministre a estimé que ce projet, qui constitue "un acquis considérable", revêt une "importance stratégique pour l’Etat, en ce sens qu’il favorise la promotion des relations entre les deux pays frères, l’Algérie et la Tunisie". M. Benabderrahmane, accompagné d’une délégation ministérielle, a souligné la nécessité d’une "maintenance continue des routes à travers l’activation des unités créées à cet effet" car, a-t-il soutenu, "la maintenance prolonge la durée de vie des infrastructures de base, y compris le réseau routier, et en particulier l’autoroute Est-ouest".

Le Premier ministre a indiqué que la réalisation de l’autoroute Est-ouest a permis à la main-d’œuvre algérienne de bonifier ses performances sur le terrain et d’acquérir de l’expérience. Il a aussi rappelé que l’Algérie dispose d’un réseau routier de plus de 141.000 km, dont 9. 000 km de voies express et d’autoroutes.

Le tronçon de l’autoroute Est-ouest traversant la wilaya d’El Tarf comprend 57 ouvrages d’art et 4 importantes bretelles à Dréan, El Tarf, Boutheldja et Ain El Assel. Le Premier ministre devrait poursuivre sa visite de travail dans la wilaya d’El Tarf en inspectant la station de dessalement d’eau de mer de Koudiat Eddraouche, dans la commune de Berrihane.