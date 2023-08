Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, s’est enquis samedi de l'état d’avancement du projet de la station de dessalement de l’eau de mer de Koudiet Eddraouche dans la commune de Berrihane (30 km au nord-ouest d’El Tarf) dans le cadre sa visite de travail et d'inspection dans les wilayas de Guelma, Annaba et El-Tarf.

Dans une allocution à l’occasion, le Premier ministre a souligné que ce projet s’inscrit dans le cadre du plan de développement initié par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la période 2022/2024 qui porte sur la réalisation de stations de dessalement de l’eau de mer en vue de répondre aux besoins des citoyens en eau potable en cette phase de sécheresse causée par les changements climatiques affectant le monde.

Après avoir insisté sur l’impératif respect des délais contractuels de réception de ce projet, M. Benabderrahmane a salué les compétences nationales en charge de la réalisation de ces stations par leur maitrise des techniques de réalisation et de gestion, et leur recours aux produits locaux afin de réduire la facture des importations.

Le Premier ministre a relevé que la réalisation de cinq stations de dessalement de l’eau de mer pour une enveloppe financière de 400 milliards DA est un engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour une première phase en attendant la réalisation d’autres stations après la réception de celles en chantier. La station de dessalement de l’eau de mer de Koudiet Eddraouche dont le taux de réalisation est de 15,85 %, est une des plus importantes stations dont la réalisation a été lancée à travers le pays avec une capacité de production de 300.000 m3/jour, selon les explications données à l’occasion. Occupant une aire de 11 hectares, cette station permettra, à terme, d’améliorer l’approvisionnement en eau potable des populations des wilayas d’El Tarf, Guelma, Souk Ahras et Oum El Bouaghi. Les travaux de réalisation de la station ont été confiés à l’Entreprise nationale de réalisation des canalisations et la Société algérienne de réalisation des projets industriels, filiale du groupe Sonatrach.