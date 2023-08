Le volume de bois exploité dans la wilaya d’Oran a atteint plus de 450 mètres cubes au cours de l’année 2023, la plupart du bois étant combustible, a-t-on appris auprès de la Conservation des forêts. Ainsi, 455,5 m3 de bois ont été exploités au niveau de la forêt d'Ain El Kerma (ouest de la wilaya) alors que le volume de ce produit a atteint 473,44 m3 l’an dernier, a souligné à l’APS le chef du service gestion, études et programmes à la Conservation des forêts, Ait Menguellet Karim.

Les restes de bois, suite aux incendies qui se sont déclarés dans l'espace forestier à Ain El Kerma et à la foret de Madagh en 2021 ont été exploités, de même qu'une petite quantité de bois de chauffage d'arbres infectés par des maladies parasitaires, a-t-il fait savoir. Dans le même contexte, le même responsable a souligné que la production de bois brut à Oran est "très faible".

La wilaya dispose d'un domaine forestier de plus de 39.000 hectares de forêts, de maquis et de broussailles constituant des espaces protégés et non pas de production de bois. Tout le bois exploité au cours des années précédente et celle en cours a été vendu aux enchères, en application du décret exécutif 170/89 définissant les conditions et modalités d'élaboration des cahiers de charges relatifs à l'exploitation des forêts et la vente du bois, a-t-on indiqué.