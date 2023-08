Le Produit intérieur brut (PIB) russe a progressé de 4,9% au deuxième trimestre de 2023 sur un an, selon une évaluation primaire de l'Agence russe des statistiques (Rosstat), la première hausse enregistrée depuis les trois premiers mois de 2022.

La Russie avait enchaîné quatre trimestres de contraction du PIB, s'établissant notamment de janvier à mars 2023 à -1,9%, selon la même source. La croissance affichée au deuxième trimestre, attendue par les experts, est surtout à mettre en comparaison avec la même période de l'an passé (-4,5% entre avril et juin 2022).

Dans son communiqué, Rosstat n'a pas détaillé vendredi l'évolution trimestrielle par secteur. En Russie, le second trimestre 2023 a surtout été marqué par le retour de l'inflation, lié à l'affaiblissement continu du rouble, sur fond de baisse importante des revenus liés à la vente d'hydrocarbures.

Face à cette situation qui s'est prolongée ces dernières semaines, la Banque centrale russe (BCR) a d'ailleurs été poussé à relever son taux directeur à 8,5% - le moyen le plus évident pour lutter contre la hausse des prix - et elle a suspendu depuis jeudi et ce, jusqu'à la fin de l'année, ses achats de devises étrangères sur le marché national des changes.