La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a légèrement reculé en août, après deux mois de hausse, sous l'effet d'une crainte plus marquée de l'évolution à venir de l'économie, mais reste toujours largement supérieure au plus bas historique, atteint en juin 2022.

L'indice mesurant cette confiance a reculé de 0,6% par rapport au mois de juillet, pour s'établir à 71,2 points, selon l'estimation préliminaire réalisée par l'Université du Michigan et publiée vendredi. Cette estimation surpasse cependant les attentes des analystes, qui anticipaient une baisse plus marquée de l'indice, l'envisageant à 70,9 points, selon le consensus publié par briefing.com. Sur un an, la hausse reste cependant importante, l'indice s'étant amélioré de 22,3%. "Le sentiment des consommateurs a peu évolué par rapport à juillet et est désormais 42% au-dessus du plus bas historique observé en juin 2022 et se rapproche de sa moyenne historique, à 86", a détaillé Joanne Hsu, directrice de l'enquête, citée dans le communiqué.

Parmi les sous-indices, la confiance dans la situation actuelle est en hausse par rapport au mois précédent, à 77,4 points (contre 76,6), alors que celui concernant les anticipations des consommateurs est en baisse, à 67,3 points (contre 68,3).

"Dans l'ensemble, l'attitude des consommateurs reste positive ces derniers mois, entre baisse de la pression sur la prix, marché de l'emploi toujours solide et hausse des salaires réels, tout cela devrait soutenir la consommation", a estimé de son côté la cheffe économiste de HFE, Rubeela Farooqi, dans une note.

Les anticipations des consommateurs sur le front de l'inflation se sont d'ailleurs améliorées, ces derniers l'attendant désormais à 3,3% en fin d'année, contre 3,4% anticipé il y a un mois. L'indice CPI de l'inflation, sur lequel est indexé notamment le montant des retraites, est reparti à la hausse au mois de juillet, à 3,2% contre 3% sur un an au mois de juin, selon les données publiées jeudi par le ministère du Travail.

Une hausse qui se concentre principalement sur l'augmentation des prix des logements, alors que l'inflation sous-jacente, celle qui ne tient pas compte des prix fluctuants de l'alimentation et de l'énergie, a baissé à 4,7% sur un an, contre 4,8% en rythme annuel un mois plus tôt.