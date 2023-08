L'Italie a dégagé en juin un fort excédent commercial de 7,71 milliards d'euros, grâce à la bonne tenue des exportations, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

Sur les six premiers mois de l'année, l'Italie a enregistré un excédent commercial de 18,3 milliards d'euros, contre un déficit de 15 milliards d'euros sur la même période de 2022.

En juin 2022, la troisième économie de la zone euro avait accusé un déficit commercial de 2,51 milliards d'euros. Si les exportations ont progressé en juin de 1% sur un an, comme en mai, les importations ont chuté de 16,9%.

"Les exportations ont confirmé la tendance à la hausse du mois précédent, tirées par les ventes sur les marchés hors UE", a commenté l'Istat. Quant aux importations, "la baisse qui dure depuis quatre mois s'est accentuée et concerne les principaux partenaires commerciaux de la zone hors UE", a ajouté l'institut. Sur un mois, les importations reculent de 3,3%, surtout en raison de la baisse des achats de gaz naturel et de pétrole brut. Les marchés qui ont le plus contribué à la hausse des exportations sur un an sont les Etats-Unis (+6,9%), la France (+5,8%) et la Suisse (+9,7%).

A l'inverse, les ventes ont diminué vers la Belgique (-25,6%), la Turquie (-18,4%) et dans une moindre mesure vers la Chine (-6,7%) et l'Allemagne (-1,1%). Parmi les secteurs qui ont le plus vu leurs exportations progresser sur unan figurent les automobiles (+43%) ainsi que les machines et équipements (+12,4%).

Les exportations agroalimentaires ont grimpé de 8,6% à près de 32 milliards d'euros au premier semestre, établissant ainsi "un record historique", a annoncé la confédération agricole Coldiretti, après avoir analysé les données de l'Istat. Les ventes de produits alimentaires made in Italy ont augmenté surtout vers la France (+15,5%), la Grande-Bretagne (+12,6%) et l'Allemagne (+11,6%), qui reste le principal marché.