Le coup d’envoi du projet de modernisation et de dédoublement d’un tronçon de la ligne de chemin de fer minier de l’Est dans son segment reliant la commune d’Oued Fragha, dans la wilaya de Guelma, et le port de Annaba, a été donné, samedi, dans la commune d’Oued Fragha (daïra de Bouchegouf).

Ce projet, dont la première pierre a été posée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, s’étend sur une distance de 54 km et contient 3 ponts ferroviaires d’une longueur de 320 mètres, 30 ouvrages d’art routiers et deux tunnels de 1.850 mètres linéaires. Le projet a été confié à un consortium d’entreprises dirigé par le groupe public Cosider, tandis que la partie étude technique a été réalisée par des bureaux spécialisés publics et privés. Le projet devrait âtre réceptionné en février 2026 au bout d’un délai contractuel de réalisation de 30 mois. La voie ferrée de transport de minerai, qui s’étend sur une distance de 388 km, représente un investissement public estimé à 51 milliards de DA, selon les services du ministère des Transports.