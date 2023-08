L'Union européenne (UE) enverra une mission d'observation (MOE) au Liberia en vue des élections générales qui se tiendront dans ce pays en octobre, a annoncé l'UE vendredi.

Josep Borrell, responsable de la politique étrangère de l'UE, a déclaré qu'Andreas Schieder, membre autrichien du Parlement européen, dirigerait la mission.

"Le déploiement de cette mission d'observation électorale confirme notre engagement de longue date à soutenir des élections compétitives, transparentes et pacifiques au Liberia", a déclaré M. Borrell.

"L'Union européenne est un partenaire proche du Liberia et s'est engagée à poursuivre son soutien à la gouvernance démocratique", a-t-il souligné. La première partie de la mission, le noyau dur, arrivera à Monrovia, la capitale du Liberia, le 27 août, et d'autres suivront plus tard, a précisé l'UE. En janvier, le président du Liberia, George Weah, ancienne star internationale du football, a déclaré qu'il se représenterait aux élections.