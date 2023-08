Un avion militaire de l'Armée nationale populaire (ANP) sur un total de cinq avions attendus à In Guezzam, a atterri jeudi soir à l'aéroport de cette wilaya, chargé de 15 tonnes de différentes aides envoyées par le Croissant-Rouge algérien (CRA), au profit des sinistrés des dernières inondations qu'a connues la région, ont indiqué les services de la wilaya.

Constituées de denrées alimentaires de base et de quantités de médicaments, de literie, de couvertures et de vêtements, ces aides seront directement distribuées aux familles sinistrées des dernières inondations, a précisé à l'APS, le Chef de cabinet de la wilaya d'In Guezzam, M. Bendais Abdelmadjid. Un communiqué de presse du CRA avait auparavant indiqué que cette cargaison d'aides comprenait 3.000 colis alimentaires, 150 tentes, des médicaments, literies et vêtements. Selon M. Bendais, la cargaison arrivée dans la wilaya d'In Guezzam est la première parmi 5 cargaisons attendues dans la région.

Le Chef de cabinet de la wilaya d'In Guezzam a affirmé, à cette occasion, que suite aux dernières précipitations enregistrées dans la région, les eaux pluviales se sont infiltrées dans plusieurs maisons de la ville d'In Guezzam, notamment au niveau des zones agricoles nord et sud.

Toutes les ressources matérielles et humaines ont été mobilisées, dont les équipes de la Protection civile, après l'émission du bulletin météorologique spécial (BMS) concernant ces perturbations météorologiques.

Les éléments de la Protection civile poursuivent jusqu'à présent les opérations de pompage des eaux au niveau des maisons, des rues et des places publiques, enregistrant un (1) mort suite aux inondations, selon M. Bendaïs.

Pour sa part, le président du comité du CRA de la wilaya d'In Guezzam, Abdeslam Mellal, a affirmé que plus d'une quarantaine de bénévoles du CRA sont présents sur le terrain depuis les premières heures des récentes intempéries, pour aider et accompagner les différentes interventions de secours et de sauvetage.