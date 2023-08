Le pôle universitaire de Boulhaf-Dir, dans la wilaya de Tébessa, sera opérationnel dès la prochaine rentrée universitaire, a déclaré jeudi le recteur de l’université Larbi-Tebessi Abdelkrim Gouasmia . Le taux d’avancement des travaux et de l’équipement de ce pôle scientifique, baptisé du nom du Chahid Abdelmadjid Drid, a atteint les 95 pour cent, selon le même responsable.

Cette structure comprend 8.000 places pédagogiques, dont 4.000 dévolues à la faculté des sciences humaines et sociales, 3.000 à la faculté des lettres et des langues et 1.000 à l’Institut des technologies du sport a fait savoir M. Gouasmia .

D’autre part, deux résidences universitaires d’une capacité d’accueil totale de 4.000 lits seront également mises en service, selon le recteur qui a appelé à la préservation de cette nouvelle structure universitaire qui fournit toutes les commodités nécessaires aux études et à la recherche scientifique. L’opération d’inscription des nouveaux étudiants se poursuit dans de bonnes conditions, a-t-il affirmé, précisant que plus de 5.000 nouveaux inscrits seront accueillis.

L’encadrement pédagogique sera renforcé par le recrutement de 97 maîtres assistants de classe B, a -t-on indiqué. Pour rappel, l’université de Tébessa englobe 6 facultés, en l’occurrence les lettres et langues, les sciences humaines et sociales, les sciences et technologie, les sciences exactes et sciences de la vie, le droit et les sciences politiques, les sciences économiques, commerciales et de gestion, en plus de deux instituts supérieurs, à savoir les Mines et les technologies du sport, et 16 laboratoires de recherche scientifique.