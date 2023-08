La ville balnéaire de Tigzirt, 40 km au nord de Tizi-Ouzou, abrite le premier salon national de l'artisanat destiné à promouvoir les produits algériens, a-t-on appris vendredi auprès des organisateurs.

Cet événement organisé, par la Fédération nationale de la femme au foyer, des produits de l'artisanat et du tourisme, en collaboration avec l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), au port de Tigzirt, enregistre la participation d'artisans issus d'une trentaine de wilayas, a-t-on fait savoir.

Une riche palette de produits de l'artisanat, représentant le savoir-faire des différentes wilayas participantes, est à découvrir au niveau des stands d'exposition, durant ce salon, ouvert jeudi par le secrétaire général de wilaya, Miloud Fellahi, et qui se poursuivra jusqu'au 30 du mois courant.

Différents produits sont proposés à la vente par les exposants à l'occasion du salon qui vise à promouvoir l'artisanat Algérien ont signalé les organisateurs. Il s'agit, entre autres, d'habits traditionnels, huiles essentiels, cosmétiques et savons artisanaux, miels, bijoux et tapisserie. Le choix du port de Tigzirt pour l'organisation de la manifestation offre plusieurs avantages. Les citoyens peuvent, en plus de la visite de l'exposition, faire une pause à la grande plage de la ville pour se détendre, visiter les ruines ou le musée qui surplombent la mer, déguster une glace ou siroter un café ou s'offrir un bon plat de poisson frais, dans les cafés et restaurants du port ou de la ville de Tigzirt.