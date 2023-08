La fondation méditerranéenne de développement durable "Djannatou El Arif" de Mostaganem abritera, du 17 au 23 août en cours, le premier colloque international sur le "Samaa soufi, éducation de la culture de la paix", a-t-on appris jeudi des organisateurs. Le moqadem (chef) de la zaouia Alaouia, Moulay Dris a déclaré, à l’APS, que cette rencontre de formation vise principalement à mettre en exergue les premières sources du Samaa (chant) soufi à travers des études sur son enracinement, son rôle d'éducation spirituelle et sa contribution à la diffusion de la culture de la tolérance, de la fraternité, de la paix et du vivre ensemble.

Au cours de ce colloque, qui devra regrouper environ 70 participants d'Algérie, de Tunisie, de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne, des Pays-Bas et du Canada, plusieurs activités seront présentées, à l’instar de quatre ateliers qui seront consacrés à l'apprentissage du Samaa dans ses genres "Zidan", "Mezmoum", "Sahli" et "Ghrib", a-t-on fait savoir. Le programme élaboré pour ce colloque comporte également des communications abordant, entre autres, "la poésie et la musique Samaa", "Le caractère soufi en musique andalouse", "la musicothérapie", "l’éducation à la culture de la paix par Samaa", par des enseignants des universités de Mostaganem et d'Oran, de Sétif et d'Alger.

En marge de cette manifestation, organisée par la fondation "Djannatou El Arif" en collaboration avec l’association internationale soufie alaouiya, une visite pédagogique est prévue au siège de la zaouia alaouiya à hai Tijditt (Mostaganem), à des sites archéologiques et religieux de la ville de Tlemcen, de même qu’une exposition de vente de produits d’artisanat et de produits naturels amis de l’environnement.