Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche a présidé, jeudi à Alger, la cérémonie de réouverture de l'hôtel "Rais" dans la commune d'El Marsa, après avoir subi des travaux de rénovation durant 21 mois dans le cadre de l'extension et du renforcement des structures touristiques au niveau de la wilaya d'Alger.

Lors de la cérémonie de réouverture de l'hôtel en présence du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi et de cadres du ministère et du Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT), M. Didouche a affirmé que l'opération de rénovation et de modernisation de cet établissement hôtelier public "contribuera indubitablement à renforcer les structures touristiques et à développer le tourisme interne conformément aux normes en vigueur à l'échelle internationale".

Le ministre s'est félicité du niveau des services prodigués par cet hôtel qui s'étend sur une superficie de 14.000 m² et qui comporte "127 chambres équipées dans un style moderne et assure 54 postes d'emploi dans différentes spécialités, avec plusieurs structures complémentaires pour accueillir les clients dans de bonnes conditions".

Il a appelé les responsables des hôtels à proposer "des prix compétitifs" en vue "d'attirer le plus grand nombre de touristes et partant, promouvoir la destination touristique +Algérie+".