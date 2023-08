Le moudjahid M'hamed Baaloudj, un des héros de la grande bataille d'El Djorf, est décédé à l'âge de 101 ans, a-t-on appris, jeudi, du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Issu d'une famille de chouhada et de moudjahidine de la première heure qui ont rejoint l'Armée de libération nationale (ALN), le défunt M'hamed Baaloudj était l'un des héros de la grande bataille d'El Djorf (22 septembre 1955), connu dans la zone VI de la wilaya historique I, pour sa bravoure et son courage hors pair dans toutes les batailles menées aux côtés de ses compagnons d'armes.

Né en 1922 au Douar Bedjen dans la wilaya de Tébessa, feu M'hamed Baaloudj a participé à plusieurs batailles dont la grande bataille d'El Djorf, la bataille d'Oued Ezzerka dans le mont Lekmakem, la bataille du mont de Fertota et les batailles d'Oued Meshala et du mont d'El Ghezira.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a présenté à la famille du défunt et à tous ses compagnons moudjahidine et moudjahidate ses sincères condoléances et sa profonde compassion, priant Dieu le Tout puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort.