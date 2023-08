Les discussions entre le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, et son homologue américain Antony J. Blinken tenue mercredi à Washington ont porté, sur le partenariat algéro-américain et plusieurs questions d'intérêt commun, a indiqué le Secrétaire d'Etat américain.

''J'ai rencontré le ministre Algérien des Affaires étrangères M. Ahmed Attaf pour discuter du partenariat américano-algérien, et se concerter sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la stabilité au Sahel'', a indiqué M. Blinken dans un Tweet.

''Nous avons également affirmé notre plein soutien au processus politique de l'ONU pour le Sahara Occidental'', a-t-il dit. Le Porte-parole du Département d'Etat Matt Miller a de son côté indiqué qu'Antony J. Blinken a réitéré son plein soutien aux efforts de l'Envoyé personnel du SG de l'ONU, Staffan de Mistura, dans ses consultations avec les parties concernées pour arriver à une solution politique au Sahara Occidental. M. Antony J. Blinken a par ailleurs félicité M. Ahmed Attaf après l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité et souligné la volonté des Etats-Unis de travailler étroitement avec l'Algérie dans toutes les questions traitées par le Conseil de sécurité, a ajouté le Porte-parole du Département d'Etat.