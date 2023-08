La Commission électorale de la Fédération algérienne de football (FAF), a rappelé samedi que le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature pour l’élection du nouveau président de la FAF, dont l'assemblée générale élective (AGE) est prévue le lundi 4 septembre, est fixé pour ce dimanche 13 août 2023 à 16h00, a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel.

"Au-delà de ce délai, aucun dossier ne sera retenu. Par ailleurs, et afin d’éviter des chevauchements lors de la réception des dossiers, les candidats sont invités à s’annoncer et prendre rendez-vous (par téléphone) pour être accueilli à un horaire qui convient à chacun", précise la même source.

Djahid Zefizef, élu le 7 juillet 2022 en remplacement de Charaf-Eddine Amara (également démissionnaire), a annoncé sa démission le 16 juillet dernier, après avoir échoué à se faire élire au Comité exécutif (COMEX) de la Confédération africaine (CAF), lors des élections tenues le jeudi 13 juillet à Abidjan (Côte d'Ivoire).

Le secrétaire général de la FAF Mounir D'bichi a été chargé de la gestion courante jusqu’à la tenue de l’AG élective. Trois noms sont cités dans les coulisses comme potentiels candidats à la présidence de la FAF, il s’agit du membre du Conseil d’administration de l’ES Sétif Walid Sadi, du président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, et de l’ancien président du NA Husseïn-Dey et entraîneur Meziane Ighil.

Le calendrier électoral :

-Etude des dossiers de candidature déposés : les 14 et 15 août

-Publication de la liste des candidats retenus : le 15 août

-Dépôt des recours : les 16 et 17 août jusqu'à 16h00

-Etude des recours : les 19 et 20 août

-Publication de la liste définitive des candidats éligibles : le 20 août

-Tenue de l'Assemblée générale élective (AGE) : le 4 septembre 2023 à 10h00.